Diocesi: Tricarico, domani convegno “Il santuario di Santa Maria di Fonti: tra archeologia, storia e tradizioni popolari”

Sarà dedicato a “Il santuario di Santa Maria di Fonti: tra archeologia, storia e tradizioni popolari” il convegno che si terrà domani, domenica 24 maggio, presso il santuario diocesano di Fonti. L’evento, con inizio alle 18.30, è promosso dalla diocesi di Tricarico all’interno del programma di iniziative organizzate per il mese di maggio in collaborazione con Fontivision-Società cooperativa sociale. Il convegno, patrocinato da Regione Basilicata e Comune di Tricarico, sarà introdotto dai saluti di mons. Benoni Ambarus, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, e di don Nicola Soldo, rettore del Santuario diocesano e direttore dell’Istituto teologico di Basilicata. Introdurrà e coordinerà i lavori Antonietta Vizzuso, membro della Commissione per i Beni culturali e Arte sacra della diocesi. Gli interventi saranno affidati a Giusi Lavanga (dottoranda in Archeologia all’Università degli studi della Basilicata) che presenterà i “Siti di culto pagano nel territorio di Tricarico e San Chirico Nuovo. Alcuni dati archeologici”; Valeria Verrastro (Archivio storico dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo) che illustrerà “I santuari mariani nella storia della pietà”; Carmela Biscaglia (vicedirettore dell’Archivio storico della diocesi di Tricarico) che si soffermerà su “Il santuario di Santa Maria di Fonti. Fasi storiche e costruttive”; e Nicola Martelli (studioso di antropologia) che affronterà il tema delle “Tradizioni popolari e i ‘capitoli’ di Fonti”.

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