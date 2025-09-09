Vaticano: al via il seminario internazionale della Pontificia Accademia di Teologia su “Creato, natura, ambiente per un mondo di pace”

In programma giovedì 11 e venerdì 12 settembre il seminario internazionale “Creato, natura, ambiente per un mondo di pace” nella Casina Pio IV. “Ad aprire l’evento, organizzato dal Consiglio di alti studi della Pontificia accademia di teologia (Path), sarà il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede”, rende noto l’Accademia. Innovazione e tecnologia a sostegno del benessere, tutela dell’ambiente, emergenze giovanili come bullismo e ludopatia, e dialogo come strumento di pace, sono solo alcune delle tematiche che saranno affrontate nel corso della due giorni. Teologi, imprenditori ed esperti di settore si alterneranno nei quattro panel previsti proponendo un “confronto per uno sviluppo umano integrale”. La due giorni si concluderà con la Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Antonio Staglianò, presidente della Path, presso la basilica vaticana di San Pietro. Sabato 13 settembre Papa Leone XIV incontrerà poi in udienza convegnisti, gli accademici e i referenti della Path.

