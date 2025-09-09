Migrantes: Napoli, dal 12 al 14 settembre l’Incontro nazionale degli operatori impegnati con rom, sinti e camminanti

Dal 12 al 14 settembre Napoli ospiterà, presso il Seminario arcivescovile “Card. Alessio Ascalesi”, l’Incontro nazionale dedicato a chi opera o intende impegnarsi nelle attività pastorali della Chiesa italiana con rom, sinti e camminanti. L’Incontro è organizzato e promosso con la collaborazione dei referenti per la pastorale rom e sinti della Fondazione Migrantes. Il pomeriggio di venerdì 12 sarà dedicato ad arrivi e sistemazione, e a conoscere la città, con una visita alle catacombe di San Gennaro e al Rione Sanità.

Al mattino del sabato, alle 8, è prevista messa, presieduta da mons. Giuseppe Mazzafaro (vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti e vescovo Delegato per la Conferenza episcopale campana per i migranti, rom e sinti, spettacolo viaggiante). Dalle 9.30, l’arcivescovo di Napoli, card. Domenico Battaglia, proporrà una lectio sul tema “La speranza è itinerante: ‘mio padre e mia madre erano aramei erranti’” (cfr. Dt 26,5), sulla base della quale i partecipanti si confronteranno, suddivisi in Tavoli tematici. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, è prevista una visita alle comunità rom della Città metropolitana e poi una cena presso la comunità di Giugliano in Campania. A terminare la giornata il concerto della ‘O Rom band napoletana. La domenica, dopo la celebrazione delle Lodi, ci sarà in plenaria la restituzione del lavoro dei tavoli tematici e l’incarico per la redazione del documento conclusivo dell’incontro. Al termine, prima dei saluti, intorno alle 11.45, la messa presieduta dal vescovo ausiliare di Napoli e presidente della Fondazione Missio, mons. Michele Autuoro.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /