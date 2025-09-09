Diocesi: Lodi, domani incontro con suor Natalina Isella, fondatrice di Casa Ek’Abana in Repubblica Democratica del Congo

È in programma per la serata di domani, mercoledì 10 settembre, presso Casa Regina Pacis di Lodi, l’incontro con suor Natalina Isella, missionaria laica della Congregazione Istituto secolare delle Discepole del Crocefisso dove ha fondato ed è il cuore pulsante di Casa Ek’Abana, centro che accoglie minori abbandonati o accusati ingiustamente di stregoneria. L’appuntamento di domani, con inizio alle 18, è promosso dal Movimento per la lotta contro la fame nel mondo (Mlfm) con la collaborazione di Caritas Lodigiana che ha concesso sala e spazi di Casa Regina Pacis; con suor Isella, missionaria laica dialogherà la giornalista Antonella Barina, autrice del libro “Donne dell’altro mondo” moderate da Antonio Colombi, presidente di Mlfm. Quella di domani – viene spiegato in una nota – sarà “un’occasione unica per ascoltare la testimonianza di una donna che da quasi cinquant’anni trasforma dolore e povertà in possibilità, e per scoprire il legame speciale che unisce il Lodigiano ai bambini di Casa Ek’Abana”.

