Bioetica: Università Cattolica Roma, venerdì un convegno e un premio in memoria del card. Elio Sgreccia

Si intitola “Una vita con la scienza per amore di Cristo e dell’uomo” il convegno che si terrà venerdì 6 giugno alle 15 al Centro Congressi (Sala Italia) del Campus di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo F. Vito,1), dedicato al card. Elio Sgreccia, maestro della Bioetica personalista, fondatore del Centro di bioetica della Facoltà di Medicina e chirurgia e presidente emerito della Pontificia Accademia per la vita, scomparso a Roma il 5 giugno 2019.

L’evento – promosso dall’Associazione “Donum Vitae”, fondata da Sgreccia nel 1989 presso il Centro di bioetica della sede romana dell’Università Cattolica dove era stato inizialmente assistente spirituale e, in seguito, ordinario di bioetica – sarà aperto da mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo; da Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e da mons. Andrea Manto, vicario episcopale per la Pastorale della salute nella diocesi di Roma e presidente della Fondazione “Ut Vitam Habeant”. Saranno poi trasmessi i videomessaggi di saluto di Alfredo Mantovano, sottosegretario Presidenza Consiglio dei ministri, e di Antonio Gioacchino Spagnolo, direttore del Centro di ricerca in Bioetica clinica e Medical Humanities dell’Ateneo.

A seguire interventi della presidente dell’Associazione “Donum Vitae” e docente del Centro studi e ricerche sulla regolazione naturale della fertilità Paola Pellicanò; di mons. Alberto Bochatey, vescovo di La Plata, già direttore dell’Istituto di bioetica dell’Università Cattolica dell’Argentina e membro ordinario della Pontificia Accademia per la vita; di Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero laici, famiglia e vita. Seguiranno ricordi e testimonianze di diversi professori della Cattolica. Alle 18.15 l’assegnazione del Premio “Elio Sgreccia per la pastorale della vita” e alle 18.45 la celebrazione eucaristica nella chiesa centrale della sede.

