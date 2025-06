Diocesi: Teramo, domani Andrea Zorzi incontra gli studenti per “Lo sport che genera speranza”

(Foto diocesi Teramo-Atri)

È in programma per giovedì 5 giugno, alle 9.30 nell’Istituto di istruzione superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo, l’incontro “Lo sport che genera speranza”, con Andrea Zorzi, ex campione del mondo di pallavolo, e gli studenti delle scuole superiori teramane. Un appuntamento organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri, attraverso l’Ufficio per la Pastorale dello sport, in occasione del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, per offrire una riflessione sul valore formativo dello sport e su come possa diventare strumento di crescita integrale e comunitaria. Interverranno all’incontro anche don Michele Gianola, sottosegretario della Cei e delegato nazionale per la Pastorale dello sport, e Giulia Di Donato, psicologa e psicoterapeuta. “In questo tempo speciale per la Chiesa vogliamo offrire ai giovani l’opportunità di incontrare testimoni credibili e ispiratori, capaci di trasmettere fiducia nel futuro attraverso il linguaggio universale dello sport”, le parole di Angelo De Marcellis, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport.