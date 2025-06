Pace: Rondine, Edizione 2025 di YouTopic Fest sarà aperta dal presidente Mattarella

(Foto Rondine)

È stata presentata oggi, nel corso della conferenza stampa della Regione Toscana alla presenza del presidente Eugenio Giani, la nuova edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale del conflitto che ogni anno si svolge a Rondine Cittadella della pace, alle porte di Arezzo. Un’edizione speciale aperta venerdì 6 giugno (fino all’8 giugno) dalla visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, intitolata “ImmaginAzione”. “La visita del presidente della Repubblica a Rondine onora tutta la comunità toscana e che dimostra lo straordinario valore di questa esperienza e di chi, a partire da Franco Vaccari, l’ha resa possibile”, ha commentato Giani. “Un borgo un tempo spopolato è oggi uno straordinario laboratorio di pace, una realtà di respiro cosmopolita, e un luogo di speranza, grazie alla presenza di tantissimi giovani”. La Regione è impegnata a sostenere Rondine e in occasione di questo evento presenta un percorso di formazione e sensibilizzazione destinato alla educazione alla pace. “La presenza del presidente Mattarella – ha affermato Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine – ci sprona a proseguire nel nostro percorso che ci mostra ogni giorno che insieme possiamo fare molto per la pace”. Alla marcia che aprirà Youtopic sono attesi 5-6mila studenti. È previsto un momento pubblico nell’arena di Janine dove ci sarà un dialogo con il Presidente. “Mettersi in dialogo – per Vaccari – è un grande atto di coraggio mentre intorno ci sono guerre terribili”. Ad accogliere il Presidente della Repubblica, oltre alla senatrice a vita Liliana Segre, saranno presenti Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, il prefetto Clemente Di Nuzzo, il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mons. Andrea Migliavacca. Con loro anche il card. Gualtiero Bassetti e il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi. L’edizione “ImmaginAzione” si presenta come un crocevia di storie, visioni e linguaggi. Tra i momenti più attesi, l’“Angolo del Conflitto”, spazio intimo e autentico in cui personalità del mondo culturale, artistico e sociale si racconteranno attraverso i conflitti che hanno attraversato, trasformato, superato. Daniele Novara, pedagogista e fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, sarà il primo protagonista dell’Angolo del Conflitto, venerdì 6 giugno alle 17, in dialogo con il giornalista Sergio Valzania. Tra gli ospiti attesi, Daniele Novara, Paola Cortellesi, Agnese Pini, Michele Serra e Giovanni Caccamo, protagonisti dell’“Angolo del Conflitto”, spazio di dialogo autentico sui conflitti personali. I panel tematici esploreranno temi come educazione generativa, informazione, pace in Medio Oriente e l’Agenda Onu. I panel tematici, invece, offriranno spazi di confronto con esperti e giovani da tutto il mondo. Si parlerà di educazione generativa, ovvero di metodi e approcci innovativi per una scuola che favorisca il benessere e la crescita; di Agenda delle Nazioni Unite con un focus su giovani, pace e sicurezza; di giornalismo come strumento per costruire un immaginario di pace, andando oltre le narrazioni conflittuali; e dell’urgenza di immaginare una pace possibile in Medio Oriente, in un contesto di dialogo aperto e costruttivo. Programma completo su youtopicfest.rondine.org.