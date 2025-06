Diocesi: Genova, domani il corso di formazione “Storie di bene nascoste fra le pieghe della cronaca”

In occasione della 59ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema “Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori”, l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Genova con l’Ordine dei giornalisti Liguria e l’Unione cattolica stampa italiana Sez. Liguria ha in programma il corso di formazione: “Storie di bene nascoste fra le pieghe della cronaca”, giovedì 5 giugno, alle ore 16, nella sede dell’Ufficio in piazza Matteotti 4 (piano terra).

Intervengono Tommaso Fregatti, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria, don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale, Sergio Casali, della Comunità di Sant’Egidio, Michela De Leo, vice coordinatore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /