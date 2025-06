Diocesi: Caritas Firenze, in tutti i giovedì di giugno il Ristorante Le Torri si anima di musica, cibo e solidarietà

A giugno, ogni giovedì sera, a partire dalle ore 20, il Ristorante Le Torri in via delle Torri 7, a Firenze si anima di musica, cibo e solidarietà.

Quattro serate da non perdere con musicisti di fama nazionale, tra musica jazz e le sue sfumature nella cornice di uno spazio all’aperto.

“Le Torri è un ristorante – pizzeria nel cuore di Villa Vogel dove ogni piatto servito racconta una storia di inclusione e di solidarietà – ricorda la Caritas diocesana di Firenze -. Oltre ad occuparsi della preparazione di pasti di qualità, chef professionisti come Carlo Mazzola e Gabriele Andreoni lavorano al fianco di ospiti delle strutture di accoglienza, associazioni, giovani e volontari per animare una comunità culinaria che nutre corpo e spirito. Cenare a Le Torri significa godersi una bella serata e, allo stesso tempo, dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno”.

I concerti si svolgeranno i 4 giovedì di giugno.

Il 5 giugno il trio formato da Andrea Vincenti (voce), Tommaso Faglia (contrabbasso) e Vieri Sturlini (chitarra) trasporterà il pubblico nell’atmosfera Swing americana degli anni 40 e 50 con un ritmo travolgente assicurato.

Il 12 giugno saranno ospiti Elisa Mini alla voce e Andrea Garibaldi al piano col loro duo Storytellers: il duo nasce nel 2010 e negli anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e consensi. I due musicisti esplorano la musica dei grandi autori del Songbook americano e della musica d’autore brasiliana.

Il 19 giugno sarà di scena il Get Wet trio di Lorenzo Bagnoli (chitarra), Lorenzo Baggiani (basso) e Daniele Cianferoni (batteria). Get Wet è un trio strumentale cosmopolita, groove, impro, che scrive musiche proprie, evocando un immaginario di svariati luoghi del mondo; profumi di Medio Oriente e Sud America, black groove e funk.

Il mese di giugno si chiude il 26 con il duo formato dalla cantante Michela Lombardi accompagnata nuovamente dal pianista Andrea Garibaldi: l’intesa musicale e l’affinità fra i due musicisti si estende dal jazz al cantautorato e li porta a spaziare anche al di là del repertorio jazz, dai Beatles a Ornella Vanoni.

La rassegna è a cura di Fabrizia Bettazzi e sostenuta da Fondazione Solidarietà Caritas Ets di Firenze e Caritas diocesana di Firenze.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione al Ristorante.

