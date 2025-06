Commissione Ue: Semestre europeo, sfide economiche e sociali. Riforme, decarbonizzazione e produrre capacità di difesa

Ekaterina Zaharieva, Christophe Hansen, Michael McGrath (Photo European Commission)

Il pacchetto del Semestre europeo, documento economico e orientativo della Commissione, comprende le relazioni per Paese che valutano gli sviluppi economici, occupazionali e sociali in ciascuno Stato membro, in linea con le priorità stabilite nella bussola per la competitività. Gli Stati membri, spiega la Commissione, “sono incoraggiati a rafforzare la loro competitività colmando il divario in materia di innovazione, promuovendo la decarbonizzazione in linea con il patto per l’industria pulita, riducendo le dipendenze eccessive, aumentando la sicurezza e la resilienza, anche sviluppando capacità di difesa e promuovendo competenze e posti di lavoro di qualità, garantendo nel contempo l’equità sociale”. Le relazioni per Paese di quest’anno fanno inoltre il punto sull’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza (Pnrr) e dei programmi della politica di coesione.





“Con la fine del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel 2026, un’attuazione rapida e mirata è essenziale – si spiega – e la maggior parte degli Stati membri deve accelerare i progressi. “Il Semestre europeo è alla base di un approccio più integrato delle politiche economiche degli Stati membri”, afferma Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo della Commissione. “La Commissione è determinata ad approfondire la nostra integrazione del mercato unico e a coordinare gli sforzi collettivi per la competitività. Le raccomandazioni di quest’anno sono la continuità del nostro programma di riforme e mirano a incoraggiare gli Stati membri nel loro impegno a favore di una maggiore innovazione, di industrie più decarbonizzate e di una maggiore autonomia strategica”.