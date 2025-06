Giubileo 2025: Ventimiglia-San Remo, domani al santuario del Sacro Cuore di Bussana mons. Suetta presiede una messa per il mondo dello sport

La Chiesa di Ventimiglia-San Remo celebrerà domani il Giubileo dello sport, in contemporanea con gli eventi in svolgimento a Roma e in tutte le altre diocesi della Liguria. Alle 10.30, presso il santuario del Sacro Cuore di Bussana, il vescovo diocesano Antonio Suetta presiederà la messa per il mondo dello sport. “Questo momento – ha spiegato il diacono Riccardo Tomasella, incaricato diocesano della Pastorale dello sport – è dedicato a tutti coloro che sono coinvolti nel mondo dello sport, dagli atleti, allenatori, dirigenti e iscritti ad associazioni sportive, ma anche agli amatori, appassionati, sportivi… tutti sono invitati a partecipare a questo evento giubilare insieme ai loro familiari”. Al termine della messa ci sarà anche la premiazione ai partecipanti del concorso fotografico “Sport e speranza”.

