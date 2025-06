Diocesi: Siena, l’ex Seminario di Colle di Val d’Elsa affidato ai Ricostruttori nella preghiera. Diventerà centro di spiritualità e nuova evangelizzazione

L’ex seminario vescovile di Colle di Val d’Elsa si apre ad una nuova vita e a una nuova missione. Infatti, dall’11 giugno scorso la struttura è stata affidata ai “Ricostruttori nella preghiera al Borgo”, un’associazione pubblica di fedeli che opera in tutta la Toscana. “Un luogo storico – spiega il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino – che rinasce attraverso l’attività di un’associazione che mette al centro la preghiera, l’incontro con i credenti, ma anche con chi non crede. Sarà quello che io chiamo un polo della speranza che sono certo diverrà un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono investire il proprio tempo nell’incontro con gli altri, il dialogo e l’approfondimento spirituale con uno stile di Chiesa in uscita”. “La nostra missione – spiega padre Guidalberto Bormolini, dei Ricostruttori nella preghiera – è farsi testimoni di una cristianità capace di venire incontro al bisogno di preghiera e ricerca interiore, spesso inconsapevole, dell’uomo contemporaneo. Attingendo alle risorse della tradizione cristiana, propongono un cammino di rientro in sé stessi, che consenta di raccogliere il proprio sguardo, disperso all’esterno e disorientato, e di introdurlo nel cuore. In questo si innesta anche la nostra attenzione ai nuovi linguaggi per una nuova evangelizzazione”.

