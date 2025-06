Giubileo 2025: Piemonte-Valle d’Aosta, domenica a Saluzzo il “Pellegrinaggio dei popoli”. In festa anche le Confraternite

Sarà Saluzzo ad ospitare domenica 15 giugno il “Pellegrinaggio dei Popoli”, appuntamento organizzato dal Coordinamento regionale Migrantes di Piemonte e Valle d’Aosta e giunto quest’anno alla decima edizione. Nell’Anno Santo della Speranza, il tradizionale evento assume un carattere giubilare. Infatti domenica a verrà celebrato il Giubileo regionale dei migranti e delle Confraternite, considerato anche il fatto che diverse comunità, particolarmente quelle latino-americane, sono ricche di confraternite che affondano le loro radici in antiche e nuove tradizioni.

La giornata prenderà il via alle 10 presso l’ex caserma Musso con i saluti del vescovo diocesano, mons. Cristiano Bodo, del sindaco Franco Demaria e di Sergio Durando, coordinatore regionale di Migrantes. L’accoglienza sarà a cura del Gruppo bandistico “Città di Saluzzo” e degli sbandieratori “Borgo San Martino Saluzzo”. Dopo le catechesi per gruppi linguistici del mattino – e il momento di festa che seguirà al pranzo condiviso, al quale interverrà anche mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti e delegato per la Pastorale dei Migranti della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, i partecipanti compiranno il pellegrinaggio giubilare verso la cattedrale di Saluzzo dove mons. Bodo presiederà alle 16 la celebrazione eucaristica.

