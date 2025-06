Diocesi: Urbino, domani incontro “Sogno o incubo? Il futuro previdenziale dei lavoratori” promosso da Caritas e Cisl

“Sogno o incubo? Il futuro previdenziale dei lavoratori”. Questo il tema dell’incontro in programma domani mattina, ad Urbino, per iniziativa della Caritas diocesana di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e della Cisl Pensionati di Pesaro-Urbino. “In un contesto economico e demografico in rapida evoluzione, il tema delle pensioni – sottolineano i promotori – non riguarda solo chi è vicino al ritiro, ma soprattutto chi oggi lavora e costruisce, giorno dopo giorno, il proprio futuro previdenziale. Questo convegno intende fare il punto sulla situazione attuale del sistema pensionistico italiano, analizzando criticità, prospettive e possibili riforme. Un’occasione per riflettere su cosa significhi oggi ‘lavorare per la pensione’ e su quali strumenti servano per garantire equità, sostenibilità e sicurezza a chi è ancora nel pieno della vita lavorativa”.

Dalle 10.30, presso la chiesa dei Cappuccini, dopo i saluti di Silvano Giangiacomi, segretario generale Fnp-Cisl Marche, interverranno Anna Baldella e Paolo Ferri, rispettivamente responsabile e componente della segreteria Fnp-Cisl Pesaro Urbino. Modererà il giornalista Tiziano Mancini.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /