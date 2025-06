Diocesi: Montorio al Vomano, il 15 giugno riapre la chiesa di San Rocco restaurata

(Foto diocesi Teramo-Atri)

È in programma per domenica 15 giugno alle ore 18, la messa presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, per la riapertura della chiesa di San Rocco a Montorio al Vomano, nella quale si sono conclusi i lavori di restauro e miglioramento sismico. Alle ore 17,30 sono previsti i saluti istituzionali e il taglio del nastro a cui parteciperanno il sindaco Fabio Altitonante, le autorità religiose, civili e militari, le maestranze, il popolo montoriese e il parroco don Paolo Di Domenico. “La chiesa del Santo Patrono è un punto di riferimento religioso e sociale per tutta la comunità, per i visitatori e per i turisti”, le parole del parroco, “Ne abbiamo sentito la mancanza e ora finalmente tornerà ad essere luogo di celebrazione dei sacramenti e di evangelizzazione, ma anche di arte e di cultura, perché la collegiata di San Rocco ospita un organo a canne del XVI secolo, il più antico d’Abruzzo, appena restaurato anch’esso e tornato a suonare dopo più di mezzo secolo di silenzio. Domenica vivremo una giornata davvero tanto attesa da tutta la comunità”. Il progetto è parte dell’ordinanza commissariale n. 105/2020 che ha visto come soggetto attuatore la Diocesi di Teramo-Atri e come impresa realizzatrice Gavioli Restauri. I fondi per la copertura finanziaria dell’intero progetto sono stati erogati dal commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli e dall’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo. Gli enti coinvolti nel processo di approvazione del progetto sono stati l’Ufficio tecnico diocesano per la ricostruzione post sisma (ufficio coordinatore), la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, l’Ufficio diocesano beni culturali ed ecclesiastici, il Genio civile di Teramo e il Comune di Montorio al Vomano. La diocesi comunica inoltre che sono stati approvati ed in procinto di essere avviati i lavori di restauro e consolidamento sismico di altre 2 chiese della diocesi danneggiate dal terremoto del 2016: Santa Maria ad Porcellianum in Colle Santa Maria di Teramo; San Vittorino in Poggio San Vittorino di Teramo. I lavori nella chiesa di Poggio San Vittorino inizieranno a fine giugno con una durata prevista di circa 4 mesi, mentre in quella di Santa Maria ad Porcellianum prenderanno il via a inizio luglio con una durata prevista di circa 6 mesi.