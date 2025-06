Diocesi: Fano, domani la Festa dei popoli sul tema “Mediterraneo: sulle rotte della libertà e della fraternità”

Sarà dedicata al tema “Mediterraneo: sulle rotte della libertà e della fraternità” – frase tratta dall’udienza di Papa Francesco del 28 agosto scorso – la quinta edizione della Festa dei popoli che si svolgerà domani a Fano per iniziativa dell’Ufficio Pastorale Migrantes della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, della Caritas diocesana e delle Acli provinciali con la compartecipazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa delle Marche e con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Fano.

Alle 15.30, nella tensostruttura del Lido, verranno aperti gli stand delle comunità etniche e delle associazioni di volontariato della Provincia; alle 17.30 interverrà il vescovo Andrea Andreozzi per un saluto introduttivo a cui seguiranno i saluti istituzionali. Alle 18 verrà proiettato “Una strada a doppio senso – Storie di migrazione tra Italia e Tunisia” di Salah Methnani. Con la giornalista di RaiNews24 interverranno la giornalista Candela Copparoni con la testimonianza su “Med 25 – Le Bel Espoir” e Luca Casarini che presenterà il suo libro “La cospirazione del bene”. Alle 19.30 spazio alla gastronomia etnica e alle 20.30 la festa si concluderà con canti e danze a cura delle comunità etniche. In caso di maltempo la Festa dei popoli si svolgerà al Centro pastorale diocesano.

