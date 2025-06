Alcide De Gasperi: Potenza, dal 16 al 21 giugno la mostra “Servus inutilis” sullo statista che ha vissuto “la politica come servizio”

Verrà inaugurata nella serata di lunedì 16 giugno, a Potenza, nella Sala A del Consiglio regionale di Basilicata, la mostra Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio”, curata dalla Fondazione De Gasperi ed inaugurata, lo scorso agosto, al Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini, in occasione del 70° anniversario della scomparsa dello statista trentino.

L’iniziativa, promossa dal movimento di Comunione e Liberazione di Basilicata, approda nel capoluogo lucano dopo le tappe di Bernalda, di Matera e di Senise. Attraverso testimonianze e documenti, viene spiegato in un comunicato, la mostra si propone di accompagnare il visitatore alla scoperta dell’uomo Alcide De Gasperi che ha vissuto la propria esistenza, segnata anche da grandi sofferenze e fallimenti, all’insegna di una fede profonda e di una sincera fiducia nella libertà dell’uomo.

Alla presentazione, con inizio alle 18.30, interverranno, dopo il saluto del presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, Paolo Alli, segretario generale della Fondazione De Gasperi di Roma, e don Cesare Mariano, docente di Sacre Scritture all’Istituto Teologico di Basilicata. Moderatore dell’incontro sarà Leonardo Perfido.

La mostra, allestita all’interno del Palazzo del Consiglio regionale, sarà aperta da lunedì 16 a sabato 21 giugno, dalle 10 alle 18.30.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /