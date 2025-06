Ambiente: Montefiascone, torna il Festival dell’Ecologia integrale. Sabato la conferenza stampa di presentazione

Sabato 14 giugno, alle ore 11, al Caffè centrale di Montefiascone, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Festival dell’Ecologia integrale, in programma dal 19 al 22 giugno.

Il borgo della Tuscia torna ad essere il cuore pulsante del dialogo tra ambiente, scienza, cultura e spiritualità con la quinta edizione del Festival dell’Ecologia integrale, promosso dall’Associazione Rocca dei Papi di Montefiascone. Quattro giorni – dal 19 al 22 giugno – dedicati a un confronto aperto e plurale sul futuro del pianeta, ispirati all’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco e al tema del Giubileo: “Porte aperte alla speranza. Cambiamento e sostenibilità”. Il Festival si configura come un laboratorio di futuro, invitando a una maggiore consapevolezza ambientale e a un racconto efficace delle sfide e opportunità della transizione ecologica basato su evidenze scientifiche.

Interverranno mons. Fabio Fabene, arcivescovo titolare della città di Montefiascone, fondatore del Festival e presidente onorario dell’associazione Rocca dei Papi, Giulia De Santis, sindaco della città di Montefiascone, Mario Morcellini, docente della Sapienza Università di Roma, presidente dell’associazione Rocca dei Papi, Gennaro Colangelo, direttore artistico del Festival, Marco Gisotti, giornalista, divulgatore e direttore di Green Factor.

All’interno del ricco programma del Festival, due mattinate aperte a tutti, saranno dedicate specificamente alla formazione dei giornalisti, incentrate sulla Carta di Pescasseroli. Questi incontri, organizzati da Net – scieNcE Together in collaborazione con Stampa Romana, Greenaccord e Ucsi Lazio e Viterbo, si terranno giovedì 19 e venerdì 20 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale di Montefiascone (Via San Pietro 33). Per iscriversi e ottenere i crediti formativi, è necessario registrarsi dal 15 giugno tramite la piattaforma ufficiale: https://www.formazionegiornalisti.it.

