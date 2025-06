Attacco Israele su Iran: vescovi toscani hanno lasciato Gerusalemme, entrati in Giordania

Sono entrati in Giordania i vescovi toscani, partiti questa mattina da Gerusalemme dove stavano completando il loro pellegrinaggio in Terra Santa. “Abbiamo passato il confine tra Israele e Giordania ad Allenby, adesso siamo su due pulmini che ci porteranno ad Amman”, spiega Simone Pitossi, giornalista di Toscana Oggi che accompagna il gruppo. Al termine del loro pellegrinaggio, sarebbero dovuti partire stasera da Tel Aviv ma dopo la chiusura dell’aeroporto la Custodia di Terra Santa ha organizzato per loro il trasferimento ad Amman, da dove faranno rientro in Italia con il primo volo disponibile.

Il gruppo, che comprende anche sacerdoti e laici, è guidato dal card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Cet, arcivescovo di Siena e vescovo di Montepulciano, insieme a fra’ Matteo Brena, Commissario di Terra Santa per la Toscana. Della delegazione fanno parte i vescovi Gherardo Gambelli (Firenze), Stefano Manetti (Fiesole), Andrea Migliavacca (Arezzo), Paolo Giulietti (Lucca), Giovanni Nerbini (Prato), Giovanni Paccosi (San Miniato), Saverio Cannistrà (Pisa), Bernardino Giordano (Grosseto e Pitigliano), Mario Vaccari (Massa Carrara-Pontremoli), Simone Giusti (Livorno), Roberto Filippini (emerito di Pescia). Il gruppo, arrivato a Gerusalemme domenica, nei giorni scorsi ha incontrato il card. Pierbattista Pizzaballa e il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.

