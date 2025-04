Piergiorgio Frassati: pubblicato il calendario 2025 delle prime escursioni sui Sentieri Frassati

(foto: Sentieri Frassati)

A quattro mesi dalla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, il prossimo 3 agosto, la comunità escursionistica italiana celebra il giovane alpinista torinese con un ricco calendario di eventi lungo i “Sentieri Frassati”, itinerari che, dal 1996 al 2012, sono stati creati in tutta Italia per rendere omaggio alla sua figura. Questi sentieri, che si snodano tra le bellezze naturali, storiche e religiose del Paese, sono il frutto di una collaborazione tra il Club Alpino Italiano (Cai), l’Azione cattolica italiana, la Fuci, l’Agesci, la Giovane Montagna e molte altre realtà locali. Il sito ufficiale www.sentierifrassati.org ha appena pubblicato un primo elenco di circa trenta eventi che coinvolgeranno migliaia di partecipanti. Ogni escursione, oltre a rappresentare un’opportunità di cammino fisico, offre anche la possibilità di raccogliere un timbro simbolico su un’apposita “esperienziale”, parte integrante del recente libro Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri (Effatà Editrice). Il libro include anche estratti del monumentale L’Italia dei Sentieri Frassati, appena distribuito in libreria dal Cai. Il programma 2025 è particolarmente ricco e variegato. Il 12 aprile, la Sezione di Torino della Giovane Montagna inaugura la stagione con un’escursione sul Sentiero Frassati internazionale dell’Italia, da Pollone (Biella) al Poggio Frassati, con vista sul Santuario di Oropa, molto amato da Pier Giorgio. Il 26 aprile, invece, il Sentiero Frassati del Friuli Venezia Giulia ospiterà due escursioni speciali, in occasione del 20° anniversario della sua inaugurazione, organizzate dal CAI e dall’Azione Cattolica di Maniago. Il mese di maggio offrirà opportunità di cammino in tutto il Paese, con escursioni in Piemonte, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. A giugno, si aggiungeranno itinerari in Abruzzo e Toscana, mentre luglio sarà il mese più ricco, con eventi legati al centenario della morte di Pier Giorgio (4 luglio). Tra le iniziative più significative, una tre giorni lungo l’intero Sentiero Frassati del Lazio, in programma a fine agosto, celebrerà questa rete di sentieri che unisce l’Italia. Il percorso escursionistico che collega 63 Comuni e si estende per 518 chilometri è una vera e propria “cultura di montagna” che ogni anno coinvolge oltre 750.000 soci tra le varie associazioni, testimoniando l’amore e il rispetto per la natura, la spiritualità e l’esempio di Pier Giorgio Frassati.