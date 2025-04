Diocesi: Nola, domani a Pomigliano d’Arco la Piazza della democrazia dedicata a “Giorgio La Pira. Il sindaco della pace”

L’esperienza delle Piazze della democrazia, che grande successo ha avuto alla 50esima Settimana sociale dei cattolici italiani tenutasi a Trieste lo scorso luglio, giunge nella diocesi di Nola. Domani, sabato 5 aprile, dalle 10 alle 12,30, presso il Centro “Giorgio La Pira” di Pomigliano d’Arco, si svolgerà infatti la Piazza della democrazia dedicata a “Giorgio La Pira. Il sindaco della pace”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della XII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale diocesana dedicata quest’anno al tema “La Costituzione anima della democrazia. Per una partecipazione senza frontiere” inaugurata lo scorso gennaio e che ha visto i circa 40 partecipanti confrontarsi su tematiche attualissime quali autonomia differenziata e parità sociale, sanità pubblica e disabilità, imprenditoria sociale e Terzo settore, intelligenza artificiale, lavoro e economia, tutte affrontate alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.

Ad introdurre la mattina di sabato prossimo sarà Giuseppina Orefice, responsabile della Scuola sociopolitica e imprenditoriale. “Con questa Piazza della democrazia dedicata al sindaco santo Giorgio La Pira, la Scuola vuole portare in diocesi l’orizzonte della partecipazione di tutti alla costruzione del bene comune che ha guidato e animato l’ultima Settimana sociale. Questo tempo storico chiede ad ogni cittadino, italiano ed europeo, un’assunzione di responsabilità verso l’impegno politico inteso come cura della vita della polis. Come cattolici vogliamo e dobbiamo contribuire perché le piazze ritornino ad essere il centro della vita delle comunità sociali, il luogo dove mettere al centro il bene di ciascuno e di tutti, in particolare dei più fragili e poveri”, spiega Orefice.

Il 5 aprile, dopo i saluti di Caterina De Falco, presidente del Centro La Pira di Pomigliano d’Arco, partner nell’organizzazione dell’iniziativa, e di don Giuseppe Autorino, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e il lavoro della diocesi di Nola, interverranno Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira, e Antonio Gaita, dirigente scolastico del Circolo didattico “Dante Alighieri” di Brusciano e socio del Centro La Pira di Pomigliano D’Arco. A moderare la mattinata, che prevede anche un momento di coinvolgimento dei presenti in piazza, sarà il giornalista di Avvenire, Angelo Picariello.

Il programma della Scuola propone altri due appuntamenti: la veglia di preghiera del 30 aprile, alla vigilia della solennità di San Giuseppe lavoratore, che si terrà presso un’azienda del territorio, e la seconda Piazza della democrazia, prevista per sabato 10 maggio, dalle 10 alle 12,30, a Mugnano del Cardinale, dedicata a “Giuseppe Toniolo. L’economista del futuro”.

