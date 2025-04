Giubileo malati e mondo della sanità: Cei-Università Cattolica, domani alla Lateranense un convegno sul ruolo della patient advocacy nella costruzione della speranza

“Il ruolo della patient advocacy nella costruzione della speranza” è il tema del convegno promosso domani a Roma dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei e dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Aula Magna Pontificia Università Lateranense – piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma – ore 10:30-13). Il convegno, si legge nella presentazione, “intende offrire un momento di riflessione condivisa sul contributo delle associazioni di pazienti alla costruzione di un Servizio sanitario nazionale più umano, partecipato e sostenibile, mettendo al centro la speranza come valore fondante dell’impegno civico e sanitario”.

Tra i relatori don Massimo Angelelli, direttore suddetto Ufficio Cei; Francesco Rocca, presidente Regione Lazio; Robert Nisticò, presidente Agenzia italiana del farmaco; Americo Cicchetti, direttore generale Programmazione sanitaria, ministero della Salute; Giuseppe Arbia, direttore Altems; Teresa Petrangolini, direttore Patient Advocacy Lab (Pal) di Altems; Filippo Anelli, presidente Fnomceo; Elisabetta Iannelli, segretario generale Favo (Federazione associazioni volontariato ospedaliero); Dario Sacchini, professore associato di Bioetica Università Cattolica e presidente di Altems Advisory.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria l’iscrizione su questo link>

