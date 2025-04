Ucraina: Csi per il mondo, a fine maggio una giornata di sport in piazza a Kiev

Un’iniziativa che pone lo sport al centro del processo di ricostruzione sociale in un paese duramente provato dalla guerra, l’Ucraina. È l’obiettivo della prossima missione di Csi per il Mondo, pronta a partire per Kiev. L’annuncio è stato dato durante il convegno “Sport e pace”, promosso dalla senatrice Giusy Versace, in vista della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, dove Csi per il Mondo ha presentato i dettagli di una missione speciale prevista per l’ultimo fine settimana di maggio.

In collaborazione con la Federazione Italiana Pesistica (Fipe), Csi per il Mondo organizzerà una giornata di sport in piazza a Kiev e un’iniziativa di animazione sportiva a Nykolayev, a soli 7 km dalla linea del fronte. Queste attività mirano a portare un raggio di speranza e normalità in comunità segnate dal conflitto, utilizzando lo sport come veicolo di aggregazione e sostegno. Città, villaggi, quartieri difficili, favelas, orfanotrofi, centri di aggregazione e carceri sono i “terreni di gioco” di Csi per il Mondo, dove lo sport diventa uno strumento di educazione alla vita e integrazione. Dal 2011, l’associazione ha realizzato numerosi progetti, portando “un pallone nelle periferie del mondo” e promuovendo lo sport come diritto per tutti. Con oltre 3000 ore di missione, 200 volontari coinvolti e 15 corsi di formazione, Csi per il Mondo ha formato 600 allenatori, 100 arbitri e 160 educatori sportivi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /