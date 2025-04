Giubileo 2025: Spagna, a Madrid incontro sulla speranza nel mondo della disabilità

“Tutti insieme regaliamo speranza” è il tema del terzo incontro dei responsabili diocesani spagnoli per le persone con disabilità in programma sabato 5 aprile a Madrid. Organizzato dalla commissione per l’evangelizzazione, la catechesi e il catecumenato, l’appuntamento è stato pensato – si legge sulla pagina web della conferenza episcopale spagnola – per approfondire l’esperienza della speranza nelle persone con disabilità. La giornata avrà inizio con un momento di preghiera ed un messaggio da parte di mons. Román Casanova, vescovo di Vic (Catalogna) e responsabile nella Conferenza episcopale spagnola dell’area pastorale per le persone con disabilità. Seguirà un primo contributo dal titolo “Accessibilità: fraterna, cattolica e trasversale” da parte di Miguel Ángel Valero Duboy, professore ordinario all’Università politecnica di Madrid e delegato per l’accessibilità e la responsabilità sociale presso la scuola tecnica superiore di ingegneria delle telecomunicazioni. Successivamente, i partecipanti dialogheranno con il ricercatore Valero Duboy, esperto in telemedicina ed accessibilità digitale. Nel pomeriggio il programma dell’incontro prevede uno spazio per gli interventi di persone che hanno vissuto o convivono con un’esperienza di disabilità e hanno saputo affrontarla “con la luce della speranza”.

Prima della chiusura dei lavori verranno comunicate ai partecipanti le informazioni aggiornate su attività e iniziative promosse dalla commissione episcopale organizzatrice.

