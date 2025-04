Spagna: comunicazioni sociali, domani riunione online dei missionari digitali. Focus sul Giubileo

La commissione per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale spagnola promuove il secondo incontro dei missionari digitali, che si terrà in modalità online sabato 5 aprile dalle 17.00 alle 18.15. Obiettivo dell’appuntamento – si legge in una nota della commissione organizzatrice – è quello di creare uno spazio per scambiare esperienze e rafforzare la diffusione del messaggio del vangelo nel mondo digitale. Dopo un tempo dedicato al dialogo tra i partecipanti, mons. José Ignacio Munilla (membro della commissione per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale) offrirà un contributo per riflettere sul tema “Missionari digitali: un modo di essere”. La sessione online sarà chiusa da mons. Lucio Adrián Ruiz, segretario del dicastero per la comunicazione, che incoraggerà la partecipazione al Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici, in calendario a Roma il 28 e 29 luglio in concomitanza con il Giubileo dei giovani.

