Diocesi: Padova, tre incontri con l’Opera Casa Famiglia sulla cura delle giovani generazioni

“Giovani. Gioia e speranza. Prendiamoci cura delle giovani generazioni” è il filo conduttore di tre incontri promossi da Opera Casa Famiglia in collaborazione con la parrocchia cittadina di Cristo Re, a Padova. Incontri che, spiegano dalla diocesi, vogliono essere occasione di conoscenza e sostegno alla realtà dell’Opera Casa Famiglia, che da oltre 60 anni si occupa di accoglienza di ragazze adolescenti italiane e straniere che vivono situazioni problematiche di varia natura. In questo primo appuntamento si ascolteranno “i racconti degli educatori della comunità Opera Casa Famiglia”. Altri due appuntamenti sono organizzati in maggio, domenica 18 maggio, (ore 18) si parlerà dell’“esperienza dei volontari della Comunità Opera Casa Famiglia”, mentre domenica 25 maggio si concluderà il percorso di conoscenza e incontro tra la comunità Opera Casa Famiglia e la parrocchia con un’apericena nel piazzale della parrocchia della Madonna Pellegrina.

La fondazione Opera Casa Famiglia, voluta dal vescovo Girolamo Bortignon nel 1964, si occupa di accoglienza di giovanissime. L’Opera casa Famiglia è accreditata come comunità educativa della Regione Veneto e inserita nell’Albo degli Enti qualificati del Comune di Padova. Ulteriori informazioni: http://www.operacasafamiglia.it/newsite/

