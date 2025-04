Vescovi Puglia: sostegno a mons. Moscone, “nessun riferimento antisemita nelle sue parole”

La Conferenza episcopale pugliese esprime “vicinanza e sostegno a mons. Franco Moscone”, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, in seguito alle polemiche successive a una manifestazione per la pace svoltasi a Bari lo scorso 29 marzo. “Quanto padre Franco ha espresso – affermano i vescovi – non ha nessun riferimento antisemita né sminuisce in alcun modo la tragedia dell’Olocausto”. La Cep ribadisce “la nostra unanime condanna nei confronti di tutte le forme di antisemitismo e dei vili attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, causa scatenante della guerra tra Israele e Palestina”. Le parole dell’arcivescovo Moscone, prosegue la nota, “manifestano il dolore di un pastore, di un uomo di fede, che non si riconosce nelle logiche della violenza e che cerca la pace”. Si è trattato di parole “espresse contro i conflitti e le politiche del riarmo, e in favore dei popoli che subiscono il dramma della guerra, senza distinzione di bandiera”. Nel solco del sogno di don Tonino Bello, concludono i vescovi, “continuiamo a vivere insieme l’impegno per una terra che sia ‘arca di pace e non arco di guerra’”.

