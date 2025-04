Giovanni Paolo II: Pacentro, la comunità da sabato accoglie la reliquia del Papa santo

La comunità di Pacentro si appresta a vivere un momento di intensa spiritualità e devozione in occasione dell’Anno giubilare. Grazie al suo inserimento nella Rete delle Città marciane, il borgo abruzzese avrà l’onore di ospitare l’ultima tappa della peregrinatio della reliquia “ex capillis” di San Giovanni Paolo II.

La reliquia del Santo Pontefice giungerà a Pacentro il 5 aprile e sarà custodita nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, rappresentando la tappa conclusiva del suo itinerario attraverso le città italiane legate al culto di San Marco Evangelista. Questo evento assume un significato ancora maggiore in quanto Pacentro sarà l’unica località abruzzese a ricevere la visita della reliquia, prima del suo rientro a Teggiano (Sa) l’11 aprile.

Il culmine della visita si avrà nel pomeriggio di domenica 6 aprile, quando la comunità avrà il privilegio di partecipare a un incontro pubblico con un testimone d’eccezione: Fabio Zavattaro, già vaticanista del Tg1 e attuale direttore scientifico della Scuola di Giornalismo della Lumsa. Conoscitore di San Giovanni Paolo II e storico volto dei collegamenti da Piazza San Pietro, Zavattaro condividerà i suoi ricordi e le sue riflessioni sul Papa polacco, in un’intervista condotta dalla giornalista Vanessa Quinto di Rai News24.

La diocesi di Sulmona-Valva esprime “grande gioia per questo evento che arricchisce il cammino di fede della comunità locale e diocesana in questo Anno giubilare. L’arrivo della reliquia di San Giovanni Paolo II rappresenta un’opportunità preziosa per la preghiera, la riflessione e il rinnovamento spirituale, nel ricordo di un pastore che ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa e nel mondo”.

Tutta la diocesi è invitata a partecipare alle celebrazioni e ai momenti di preghiera che si svolgeranno durante la permanenza della reliquia a Pacentro.

Nei giorni 5 e 6 aprile la reliquia di San Giovanni Paolo II sarà esposta continuativamente all’interno della chiesa di Santa Maria della Misericordia, mentre nei successivi 7-11 aprile, l’ostensione della reliquia avverrà in corrispondenza delle funzioni religiose.

