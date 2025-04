Abusi sui minori: Roma, martedì una conferenza stampa per “costruire la rete”

“Abusi sui minori: costruiamo la rete”. È il titolo della conferenza stampa, che si terrà l’8 aprile a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama. “La violenza sui minori – ricorda una nota – è una tra le più gravi emergenze umanitarie degli ultimi decenni, anche nei Paesi più industrializzati. La maggior parte dei casi di abusi sui minori rimangono sommersi, con conseguenze devastanti, a breve e a lungo termine, sulla salute e sullo sviluppo neuro psico comportamentale delle vittime. Nell’ultimo periodo, abbiamo assistito ad un incremento esponenziale dei casi di abuso su adolescenti e ragazze, spesso perpetrati anche da altri minorenni. Per affrontare efficacemente questo fenomeno è fondamentale il coinvolgimento sinergico delle istituzioni e di coloro che per motivi professionali interagiscono periodicamente con i minori”.

L’evento, che è stato promosso dalla vice presidente del Senato della Repubblica, Licia Ronzulli, in collaborazione con il Cnr-Irib e con il supporto della Società italiana di pediatria e della Fondazione Terre des Hommes, ha ottenuto, tra gli altri, il patrocinio del Senato della Repubblica e il sostegno e la collaborazione da parte della Rai.

L’obiettivo della tavola rotonda è “di favorire l’interazione tra rappresentanti istituzionali, accademici, scientifici, sanitari, educativi, ecclesiastici, giuridici e delle forze dell’ordine, al fine di realizzare interventi concreti, efficaci ed immediati, finalizzati a promuovere percorsi di formazione, di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto degli abusi sui minori, della dispersione scolastica e dei rischi connessi all’ambiente digitale”.

Per rendere il dibattito più efficace, dinamico e coinvolgente, i moderatori Enrico Parano e Paola Severini Melograni si alterneranno nel formulare domande mirate ai relatori.

In occasione della conferenza stampa, sarà presentato il nuovo spot video correlato alla campagna di sensibilizzazione contro gli abusi sui minori “Invisibile agli occhi”, promossa da Cnr-Irib, Società italiana di pediatria e Fondazione Terre des Hommes, già avviata sul territorio nazionale e successivamente estesa su quello internazionale (New York, Parigi, Londra).

Lo spot è stato realizzato per sensibilizzare gli insegnanti scolastici sull’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione verso possibili segnali di disagio e maltrattamento nei bambini.

Intervengono Licia Ronzulli, vice presidente del Senato, Enrico Parano del Cnr-Irib, Rino Agostiniani , presidente della Società italiana di pediatria, Paolo Ferrara, direttore della Fondazione Terre des Hommes Italia, Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia postale e Sicurezza cibernetica, Marisa Scavo, già sostituto procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, Barbara Mirabella, direttore del Codacons Scuola Sicilia.

