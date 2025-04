Libri: Edizioni Messaggero Padova, le novità di primavera

Le Edizioni Messaggero Padova segnalano le novità di primavera. Tra le ultime pubblicazioni della casa editrice padovana c’è “Preghiere di speranza e guarigione” di Antonio Ramina con preghiere di speranza e guarigione tratte dalla Bibbia, dalla liturgia, dagli scritti dei Papi e da quelli di tanti fratelli e sorelle, alcuni dei quali ufficialmente santi. C’è poi “Fidati della vita!” di Anselm Grün, nel quale il monaco benedettino dell’abbazia di Münsterschwarzach invita a un cambio di prospettiva per ritrovare equilibrio e fiducia nel bene. In “Armida Barelli” Ernesto Preziosi, vicepostulatore della causa di beatificazione di Armida Barelli, traccia un breve profilo biografico con raccolta antologica degli scritti della cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dirigente dell’Azione Cattolica italiana. Infine “La Bibbia nella storia. Introduzione alla Sacra Scrittura – Nuova edizione riveduta e ampliata” nel quale Gastone Boscolo, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica del Triveneto, propone uno studio della Sacra Scrittura approfondito e, al tempo stesso, chiaro e accessibile per aiutare ogni lettore a entrare nel mondo affascinante della Bibbia. Tra le ristampe vengono segnalati “Thomas Merton. Arrendersi all’amore” di Antonio Ramina, agile e completa antologia degli scritti del monaco scrittore (1915-1968), maestro spirituale molto amato per la sua capacità di scrivere in modo profondo e suggestivo. Poi due volumi di Guidalberto Bormolini scritti a quattro mani: il primo con Roberta Milanese, “Perdonare se stessi e gli altri”, una guida nell’affascinante viaggio verso il perdono, che obbliga a scendere negli inferi del nostro mondo emotivo, per poi risalire a osservare la realtà con occhi nuovi; il secondo con Annagiulia Ghinassi, “Morte”, una presa di coscienza del fatto che la nostra vita è limitata per farci capire quanto ogni istante sia preziosissimo e ogni attimo vissuto con amore sia sacro. Due anche i titoli ristampati di Anselm Grün: “La farmacia spirituale”, che ripercorre le “medicine spirituali” più importanti e quotidiane per contrastare i pensieri negativi e dannosi, e dimostra quanto i consigli dei padri del deserto siano tuttora efficaci, e “L’arte di stare soli”, che accompagna i lettori a esplorare aspetti e vissuti della solitudine, svelandone un volto benevolo, rappacificante e capace di relazioni feconde.

