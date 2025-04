Scuole paritarie: Roma, il 5 aprile all’Istituto comprensivo “Zaveria Cassia” giornata aperta a tutti con robotica, podcast e lezioni all’aperto

Robotica, podcast, fotografia, costruzione di oggetti, ma anche orticoltura e lezioni all’aperto. Sono gli elementi della prima “Giornata delle avanguardie educative”, l’originale iniziativa organizzata dall’Istituto comprensivo paritario “Zaveria Cassia” di Roma, in programma sabato 5 aprile negli spazi della struttura scolastica nel quartiere San Basilio (via Corridonia 40, ore 8:30-12:30). L’iniziativa, gratuita, aperta anche ai bambini che non frequentano l’istituto e alle loro famiglie, prevede una serie di stand e laboratori per scoprire il futuro dell’educazione. “Sarà un evento dedicato all’innovazione didattica e alle nuove metodologie di insegnamento”, spiega Alessandro Capponi, presidente della cooperativa Kairos, che gestisce la struttura dal 2018. “La nostra scuola si trasformerà in un laboratorio di idee e sperimentazione: attraverso stand interattivi, dimostrazioni pratiche e laboratori esperienziali, docenti e studenti mostreranno come la tecnologia, la creatività e le metodologie innovative possano rivoluzionare l’apprendimento”.

Il programma della “Giornata delle avanguardie educative” prevede sei attività principali: “Classe senza muri”, una lezione interattiva all’aperto in lingua, utilizzando gli spazi esterni dell’Istituto, con una gara finale sulla piattaforma online Kahoot per definire gli apprendimenti; “Coltiviamo pensieri”, si lavorerà per riqualificare l’orto didattico dell’istituto e poi, dopo averlo ripristinato, si lavorerà alla creazione di una rete idrica per lo stesso orto; “Making Lab”, gli studenti parteciperanno ad una lezione di “making” per imparare a costruire oggetti; “Fotodidattica”, attraverso l’immagine e la fotografia, gli studenti creeranno un piccolo “sketchbook” relativo alla mini-lezione affrontata; “Podcasting”, gli studenti simuleranno la produzione di un breve “podcast”, confrontandosi con il mondo della tecnologia audiovisiva e dello streaming; infine “Robotic Lab”, gli studenti parteciperanno ad una lezione per familiarizzare con le tecnologie robotiche. Per la partecipazione alla Giornata, gratuita e aperta a tutti, soprattutto a bambini e famiglie del quartiere San Basilio, è necessaria l’iscrizione via mail a segreteria@zaveriacassia.it. Per ulteriori informazioni: www.zaveriacassia.it.

