Diocesi: Genova, sabato pomeriggio “Le Piazze della democrazia” con mons. Tasca e Magatti

È in programma per il pomeriggio di sabato 5 aprile, a Genova, l’evento “Le Piazze della democrazia. La città che sogniamo – Riabitare i luoghi, riattivare la partecipazione” a cura del Percorso diocesano di formazione politica coordinato da don Massimiliano Moretti. Dalle 15.30, in piazza San Lorenzo, interverranno l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, Mauro Magatti, docente di Sociologia all’Università Cattolica, e il magistrato Adriano Patti.

L’appuntamento di sabato offrirà – viene spiegato in un comunicato dell’arcidiocesi – un’occasione per condividere il lavoro portato avanti quest’anno dai partecipanti al Percorso politico, che hanno riflettuto sull’importanza della partecipazione alla vita sociale e politica del Paese, sulla spinta della 50ª Settimana sociale dei cattolici che si è svolta a Trieste a luglio scorso. L’evento si pone in continuità con l’iniziativa della diocesi “La città che sogniamo”, realizzata dall’Ufficio Scuola con il Percorso di formazione politica: un bando destinato agli studenti delle scuole medie e superiori con l’obiettivo di stimolare la creatività e la realizzazione di progetti per la città. Vi hanno preso parte 400 studenti, che hanno realizzato 32 progetti di riqualificazione urbana, creazione di spazi di aggregazione e inclusione sociale.

“La Chiesa genovese invita tutta la cittadinanza alle ‘Piazze della democrazia’ per riflettere insieme sui grandi temi della partecipazione attiva e consapevole alla vita socio-politica della nostra città, sull’importanza dell’andare a votare, nella consapevolezza che la politica non è qualcosa di lontano da noi, ma è un impegno che riguarda tutti”, spiega don Moretti, sottolineando che “la partecipazione dei giovani al progetto ‘La città che sogniamo’ dimostra che è possibile provare a incidere positivamente, con originalità ed energia, nella vita sociale e politica”.

