Giubileo 2025: diocesi Molise, lunedì a Castelpetroso celebrazione per i rappresentanti delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza

È in programma per la mattinata di lunedì 7 aprile, nella basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, la celebrazione del Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza che vedrà coinvolte le quattro diocesi del Molise: Campobasso-Bojano, Isernia-Venafro, Termoli-Larino e Trivento. Per le 10.30 è prevista l’accoglienza nel piazzale della Basilica con il saluto di un vescovo delegato, che darà il benvenuto a tutte le autorità e ai partecipanti. Alle 11 l’ingresso in basilica dove si terrà un breve momento di preghiera con la professione di fede e le preghiere per ottenere l’Indulgenza plenaria. Seguirà, alle 11.30, la celebrazione eucaristica solenne al termine della quale si terrà un momento conviviale. “Il Giubileo – viene sottolineato in una nota – offre l’occasione di rinnovare la fede, consolidare i legami tra le istituzioni e le comunità locali, e celebrare l’importante contributo delle Forze Armate, di Polizia nella garanzia della sicurezza e della pace della nostra società. Un evento di grande significato, che unisce il profondo senso di responsabilità civile alla spiritualità e alla fede”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /