Diocesi: Treviso, stamattina più di 60 sacerdoti “a scuola” al Centro della Famiglia

(Foto Centro della Famiglia di Treviso)

Più di 60 sacerdoti e operatori di pastorale della diocesi di Treviso si sono dati appuntamento questa mattina, giovedì 3 aprile, in via San Nicolò 60 a Treviso, per conoscere meglio il metodo formativo del Centro della Famiglia di Treviso. A raccontare e illustrare l’approccio interdisciplinare e la lunga esperienza del Centro nell’ambito della formazione, delle coppie e delle famiglie, don Francesco Pesce, direttore dell’Istituto di cultura e pastorale della diocesi di Treviso. All’incontro è intervenuto anche Philippe Bordeyne, preside del Pontificio Istituto teologico “Giovanni Paolo II” per le scienze del matrimonio e della famiglia di Roma, che ha sottolineato l’unicità, a livello italiano e anche internazionale, di una realtà come quella del Centro della Famiglia di Treviso.

L’appuntamento rientra nel calendario di eventi organizzati dal Centro della Famiglia in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione. Un cartellone di eventi rivolti alla cittadinanza, alle famiglie, agli amministratori locali, agli insegnanti, al mondo dell’associazionismo, agli operatori di pastorale e al mondo della sanità, iniziato a febbraio e che culminerà a ottobre con una fitta serie di appuntamenti dedicati alla fertilità in collaborazione con il Consultorio familiare del Centro della Famiglia, Ulss 2 Marca Trevigiana e Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso.