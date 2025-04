Ucraina: Leopoli Capitale europea dei giovani 2025. Oggi al via l’anno dedicato alla città e ai suoi ragazzi

Tre giorni di eventi, a partire da oggi e fino a domenica 5 aprile, segnano a Leopoli l’apertura dell’anno in cui la città ucraina sarà Capitale europea dei giovani 2025. Una performance-spettacolo oggi al teatro dell’Opera, domani una cerimonia video-trasmessa per onorare la memoria dei giovani ucraini morti a causa dell’aggressione russa e sabato un “evento-ispiratore” allo spazio !Festrepublic dove sono attesi circa 1.000 partecipanti, per lo più giovani, e dove sarà presentato il programma e le priorità per l’anno a venire: questi i momenti clou che danno il via a un tempo in cui la città vuole mostrare che “è una città di opportunità”, si legge sul sito dedicato. “Qui puoi studiare, costruirti una carriera, riposare, realizzarti nel mondo degli affari, della cultura, della scienza e dello sport”. “Movimento” è la parola chiave di questo anno, perché “Leopoli ha fatto molta strada per ottenere il titolo di Capitale europea della gioventù”, si legge ancora. Lo slogan “è facile muoversi” nei momenti più difficili “si è trasformato in ‘non è facile, ma muoviti’. Perché anche quando non è stato facile, abbiamo continuato ad andare avanti e a fare ciò che sarebbe stato utile e significativo. Ed eccoci qui!”. Leopoli è la prima città ucraina a detenere questo titolo. Nella città ucraina sarà presente anche il commissario per la gioventù Glenn Micallef, che si è detto “onorato di assistere all’inizio dell’anno del titolo 2025 a Leopoli e di vedere in prima persona i risultati degli sforzi, della dedizione e della resilienza dei suoi cittadini, tra cui molti giovani”.

