Vaticano: Settimana Santa, migliaia di fiori e piante addobberanno piazza San Pietro

Migliaia di fiori e piante, provenienti dall’Italia e dall’Olanda, adorneranno piazza San Pietro e la Basilica Vaticana in occasione delle celebrazioni della Settimana Santa. Lo rende noto un comunicato del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Le maestranze del Servizio giardini e ambiente della Direzione delle infrastrutture e servizi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano cureranno l’allestimento in collaborazione con i donatori. Per la Domenica delle Palme, domenica 13 aprile, saranno distribuite 150 palme e 200.000 ramoscelli di ulivo, offerti dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e dalla Regione Lazio. Alcune “palme fenix”, donate dal Cammino Neocatecumenale, saranno distribuite dall’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Non mancheranno i tradizionali palmurelli intrecciati realizzati a Sanremo. Durante la Veglia pasquale, nella Basilica di San Pietro, gli addobbi floreali saranno allestiti con la collaborazione di professori di floristica provenienti dalla Slovenia. Nella solennità di Pasqua, domenica 20 aprile, migliaia di fiori coltivati in Olanda orneranno piazza San Pietro grazie al contributo dei fioristi olandesi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /