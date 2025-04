Teologia: Facoltà teologica Triveneto, convegno su Umanesimo artificiale: sfide e opportunità nell’era dell’IA

Umanesimo artificiale: sfide e opportunità nell’era dell’IA: è il titolo del convegno in programma venerdì 9 maggio a Padova, nella sede della Facoltà (via del Seminario 7) e che rientra nel programma di Galileo Festival della scienza e dell’innovazione. Il convegno, aperto al pubblico, è articolato in due sessioni. La prima prevede una dimostrazione pratica di modelli applicativi di IA, con interventi di Gianfranco Bilardi (Università di Padova) e Ferruccio Ceragioli (Facoltà teologica dell’Italia settentrionale). La seconda sessione è una tavola rotonda con la partecipazione di Manuela Riondato (Facoltà teologica del Triveneto), Marylin Monaro e Silvana Badaloni (Università di Padova), Andrea Pin e Fabrizio Dughiero (Università di Padova), Lorenzo Voltolin (Facoltà teologica del Triveneto); chair e conclusioni a cura di Stefano Didonè (Facoltà teologica del Triveneto). L’evento sarà preceduto, giovedì 8 maggio, dai workshop IAscolto, realizzati in collaborazione con Unismart e riservati agli studenti e studentesse della Facoltà teologica del Triveneto e dell’Università di Padova, riuniti attorno a quattro tavoli di lavoro per condividere competenze e approfondimenti in quattro ambiti: Abitare mondi differenti: tecnica e fede; Otium: l’IA ci ridarà lo spazio creativo?; Come abituare/accompagnare all’innovazione: tra paura ed eccitazione; Coscienza artificiale. La partecipazione al convegno è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Info www.fttr.it

