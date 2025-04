Libano: Coldiretti, a Tripoli il primo mercato contadino della città con prodotti a km. 0

È nato a Tripoli, nel cuore del Libano, il primo mercato contadino della città, un nuovo spazio di incontro e socialità con prodotti a km. 0. Si chiama “Urban Farmers” e verrà inaugurato domani, presso il King Fahed Public Garden. Sarà aperto ogni sabato dalle 9 alle 14, ed è parte della Mediterranean and african markets initiative (Mami-Farmers Markets), finanziata dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e realizzata da Ciheam Bari, in collaborazione con la World Farmers Markets Coalition e la Fondazione Campagna amica di Coldiretti. Il mercato di Tripoli ospiterà oltre 30 agricoltori locali, che offriranno prodotti freschi e di qualità: frutta, verdura, pane, specialità gastronomiche, miele, carni, tè, cereali, pasta, fiori e manufatti artigianali. Un’offerta che consentirà ai cittadini di acquistare direttamente dai produttori, sostenendo l’economia locale e valorizzando il legame tra città e campagna. Si tratta di un progetto – spiegano i promotori – che nasce non solo per rispondere a bisogni economici e alimentari, ma per rigenerare fiducia, promuovere sostenibilità e inclusione sociale, restituendo dignità al lavoro agricolo e creando legami profondi tra produttori e cittadini. L’iniziativa si aggiunge ai mercati già inaugurati ad Alessandria d’Egitto e Nairobi. Ma sono previsti prossimi sviluppi già in corso a Tunisi, oltre all’apertura di nuovi mercati nelle stesse città già coinvolte. È una rete che cresce e che coinvolge attivamente Egitto, Tunisia, Libano e Kenya, con l’obiettivo di costruire un modello agricolo sostenibile, diretto e inclusivo, radicato nel territorio ma aperto al dialogo internazionale.

