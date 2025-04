Terzo Settore: San Benedetto Tronto, convegno su economia sociale ee amministrazione condivisa

“Economia sociale ed Amministrazione condivisa. Tra Action plan e nuova Legge regionale del Terzo settore”. È il tema del convegno che si tiene oggi, presso l’Auditorium “G. Tebaldini” di San Benedetto del Tronto, alla presenza anche del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano. Un’occasione di dialogo e approfondimento promossa da Fondazione Terzjus e Csvnet, l’associazione nazionale dei 49 Centri di servizio per il volontariato italiani (Csv), con il patrocinio della Regione Marche, Anci Marche e il Comune di San Benedetto del Tronto e la collaborazione del Csv Marche Ets. L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – rappresenta un momento di riflessione importante per il territorio e per il mondo del terzo settore marchigiano, in una fase di profondo cambiamento che vede la definizione di nuovi strumenti normativi a livello regionale e nazionale per valorizzare il ruolo dell’economia sociale e delle reti civiche per favorire il benessere collettivo. Due i focus principali dell’incontro, che sarà aperto dai saluti del sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo. Da un lato, l’iniziativa per una legge regionale del terzo settore, che promuova e valorizzi il ruolo del terzo settore e le opportunità offerte dai modelli di amministrazione condivisa; dall’altro, il Piano nazionale per l’economia sociale, sul quale interverrà Albano.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /