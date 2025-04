Domenica delle Palme: mons. Spinillo (Aversa), “Gesù passa nella storia del mondo e trasforma tutto. Egli è davvero l’umile Re di Pace”

(Foto diocesi di Aversa)

“Gesù passa nella storia del mondo e trasforma tutto: Egli è davvero l’umile Re di Pace, colui che dona possibilità di redenzione donando la sua vita per l’umanità”. Lo evidenzia il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, nel suo video commento al vangelo del 13 aprile, Domenica delle Palme, quando ricordiamo l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, che viviamo con il segno del ramo di ulivo, segno di pace.

“Il Signore viene accolto come colui che viene nel nome del Signore e porta la pace all’umanità”, ricorda mons. Spinillo nello spezzare la parola della Domenica delle Palme. “Gesù passa nella storia del mondo e trasforma tutto: è questo è l’annunzio di pace, l’annuncio di vita nuova per l’umanità, un annuncio che poi si concretizza nel racconto della passione: anche quando è condannato, Egli continua ad annunziare possibilità di salvezza. È davvero l’umile Re di Pace, colui che dona la pace donando la sua vita per condividerla con tutti noi”. Ci accompagna allora l’espressione del centurione romano che, “quando Gesù muore sulla croce e tutto si placa, può dire: davvero Costui era un uomo giusto, venuto a donare al mondo la volontà di Dio, che è volontà di vita, di amore, di pace”.