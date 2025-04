Femminicidi giovanili: lunedì al Senato la storia di Michelle Causo, la ragazza ritrovata nel carrello, per approfondire il tema della violenza maschile contro le donne

Lunedì 14 aprile a Roma, alle 17:30 presso Palazzo Giustiniani – sala Zuccari (Senato della Repubblica), si terrà la presentazione del libro “Femminicidi giovanili senza scampo. La storia di Michelle Causo. La ragazza ritrovata nel carrello”, scritto da Virginia Ciaravolo e pubblicato da Armando Editore. Questo evento rappresenta una grande opportunità per approfondire una tematica attuale e dolorosa, quella della violenza maschile sulle donne , raccontata attraverso una storia vera che mette in luce le difficoltà e le ingiustizie che le giovani donne devono affrontare.

Interverranno Pietro Grasso, ex presidente del Senato e autorevole figura nel contrasto alla mafia e alla violenza di genere; Dacia Maraini, rinomata scrittrice e attivista per i diritti delle donne; Cecilia D’Elia, politica e attivista impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne; Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta criminologa autrice del libro, Stefania Ascari, avvocata e deputata, con un forte impegno nelle questioni femminili; Cristina Bonucchi, esperta psicologa dirigente Polizia di Stato; Silvia Garambois, giornalista e scrittrice presidente associazione Giulia giornaliste; Claudia Di Brigida, avvocata. Modera Guido D’Ubaldo presidente Ordine Giornalisti del Lazio.

Obiettivo dell’incontro, spiegano i promotori, “sostenere la riflessione collettiva su una problematica che purtroppo continua a coinvolgere parti significative della nostra società. La narrazione di Virginia Ciaravolo offre uno spunto per comprendere l’urgenza di uno sforzo comune nella lotta contro il femminicidio e nella prevenzione della violenza contro le donne”.

