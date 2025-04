Sindone: a Roma conferenza della sindonologa Marinelli

“La Sindone fra Scienza e Fede”. Questo il tema di una conferenza promossa, per il prossimo 15 aprile alle ore 20 a Roma (Viale delle Belle Arti,8) dall’Icef (Iniziative Culturali Educative e Familiari). A relazionare è stata chiamata Emanuel Marinelli, una delle più accreditate studiose della Sindone introdotta da Federico Piana, giornalista de l’Osservatore Romani. L’incontro – si legge in una nota dei promotori – sarà l’occasione per fare il punto sulle più recenti indagini intorno al Sacro Lino conservato a Torino dal 1578. Emanuela Marinelli ha al suo attivo 23 libri sull’argomento, di cui l’ultimo, “Contemplare la Sindone. Papi vescovi santi intellettuali e pellegrini davanti al Sacro Lino, scritto con il teologo don Domenico Repice, uscito da pochi giorni con l’editore Ares. Oggi Marinelli tiene un corso sulla Sindone presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /