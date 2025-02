Vita: Cav Roma, il 23 febbraio incontro di tutti i Centri della città

Un incontro di tutti i Centri di aiuto alla vita (Cav) di Roma si svolgerà domenica 23 febbraio 2025, alle 16.30, al Teatro del Seminario Romano Maggiore. All’evento, per la prima volta in questa forma, parteciperà mons. Renato Tarantelli, vicegerente della diocesi di Roma, mons. Dario Gervasi, segretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, Marina Casini, presidente del Movimento per la vita, e Maria Luisa Di Ubaldo, presidente di Federvita Lazio. “Questa occasione rappresenta un momento importante per approfondire e discutere l’impegno concreto dei Cav nell’aiuto alla vita, un’azione che si inserisce nell’alleanza sociale per la speranza invocata dal Santo Padre – dice Francesca Siena, coordinatrice Cav di Roma -. Il tema centrale dell’incontro sarà l’accoglienza della vita, primo atto di speranza che coinvolge tutti noi, specialmente in questo anno giubilare”. L’incontro, ricco di testimonianze e momenti di condivisione, vedrà anche la partecipazione delle mamme e delle volontarie dei Cav, che con le loro storie renderanno tangibile l’importanza dell’aiuto offerto quotidianamente.

