Diocesi: Udine, domani mons. Lamba presiederà l’ordinazione di due diaconi in vista del sacerdozio

È in programma per la mattinata di domani, nella cattedrale di Udine, l’ordinazione diaconale di due giovani del seminario di Castellerio. Si tratta del friulano Manuel Minciotti (nato nel 1992 a San Daniele del Friuli) e del nigeriano Aeneid Ugonna Ozuo (nato nel 1997 a Ihioma, nel sud-est del Paese); il primo sarà diacono per l’arcidiocesi di Udine, il secondo per la diocesi di Orlu, in Nigeria. Il rito, con inizio alle 10.30, sarà presieduto dal vescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cattedrale di Udine e in diretta su Radio Spazio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /