Diocesi: Cerreto Sannita, stasera un incontro sulle startup per il terzo incontro della Scuola d’imprenditorialità

(Foto diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti)

Dopo il primo incontro sulla figura dell’imprenditore italiano Adriano Olivetti, tenuto dal direttore della Scuola d’impegno socio-politico, don Matteo Prodi, e il secondo incontro sul valore delle aree interne nel legame profondo e incessante tra uomo e ambiente e nel patrimonio di tradizioni, conoscenze e bellezza che ha resistito nel tempo, curato da Luciano De Bonis del Consiglio scientifico del Centro di ricerca per le aree interne e gli Appennini (Aria) e docente di Tecnica urbanistica e Progettazione territoriale all’Università del Molise, la seconda edizione della Scuola diocesana d’imprenditorialità “Territorio, innovazione, impresa” della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti proseguirà stasera, alle ore 19, a Cerreto Sannita presso Casa Santa Rita (via Sannio, 43), con il founder & ceo di “StartUp Europa”, Alessandro Ciotola, che accompagnerà i partecipanti nel mondo delle startup. Le startup sono aziende emergenti, solitamente di piccole dimensioni, che si concentrano su un’idea innovativa con l’obiettivo di crescere rapidamente, senza aumentare proporzionalmente i costi (modello di business scalabile). StartUp Europa, con sede a Torrecuso (Bn), dal 2014 è una società, specializzata nell’accompagnamento alle startup per l’ottenimento dei fondi europei, che ha saputo costruire intorno a sé un network formato da startupper, investitori, professionisti, aziende e università, costruendo una rete di relazioni, in cui queste competenze possono interagire tra di loro, creando valore condiviso.

Aperta e gratuita per tutti, la Scuola diocesana d’imprenditorialità, giunta alla seconda edizione è stata ideata nell’ambito del progetto “Giovani & Lavoro” (partito nel 2019) dall’équipe del Progetto Policoro, composta dai tre Uffici che compongono il Progetto Policoro (Caritas diocesana, Pastorale sociale e del lavoro, Pastorale giovanile), dalla Scuola d’impegno socio-politico, dall’Azione cattolica diocesana e dal Movimento lavoratori di Azione cattolica.