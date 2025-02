Formazione: Ucsi Toscana, domani a Firenze il corso “Abitare la terra. Una sfida per tutti”

Quest’anno l’Ucsi Toscana ha posticipato il tradizionale incontro formativo per la ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, per lasciare spazio alle celebrazioni del Giubileo della comunicazione, che molti giornalisti e scrittori hanno potuto vivere a Roma con Papa Francesco. L’appuntamento, quindi, è per sabato 22 febbraio, dalle 9 alle 13, nei locali della Gonzaga University a Firenze con un corso di formazione accreditato dall’Ordine dei giornalisti della Toscana. Il tema scelto è “Abitare la terra. Una sfida per tutti” ed è il primo degli argomenti che il direttivo dell’Ucsi Toscana ha deciso di affrontare in un percorso dedicato all’ambiente, che rappresenta il fil rouge dell’anno sociale 2025. Tema che sarà declinato in vario modo nel corso dei prossimi mesi e negli altri incontri che stanno per essere programmati. Relatori del corso del 22 febbraio saranno Adriano Sella, missionario laico del Creato, autore del libro “Miniguida dei nuovi stili di vita”; padre Cesarino Cinelli, responsabile dell’Ufficio giustizia, pace integrità del creato dei frati minori della Toscana; don Luca Mazzinghi, teologo, ordinario di esegesi dell’Antico Testamento presso la Pontificia Università Gregoriana, docente presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e autore di libri; Andrea Mati, architetto ed esperto di verde terapeutico, sempre in relazione al periodo giubilare.

