Ucraina: per il terzo anniversario della guerra, inaugurata a Milano l’opera d’arte di Seresini “per non dimenticare”

(Foto Cesvi)

Inaugurata oggi nella Biblioteca degli Alberi a Milano, l’opera d’arte “(Un)forgotten Ukraine – A symbol of hope, a reminder of loss” dell’artista Mauro Seresini, un girasole di metallo alto 3 metri su un terreno di macerie, che vuole ricordare la guerra in Ucraina iniziata 3 anni fa. Un messaggio di speranza e un monito: le istituzioni europee e le autorità locali vogliono ricordare che l’Ucraina continua a combattere per difendere la propria libertà e integrità territoriale, questo quanto si legge nella presentazione dell’istallazione che vuole aiutare a non dimenticare la sofferenza di milioni di persone e che l’Unione europea sarà al fianco del popolo ucraino per tutto il tempo necessario ad una pace giusta e duratura. L’iniziativa è promossa dalla rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia e dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e ideata in collaborazione con Fondazione Cesvi, Factanza Media e Mirror. Alla cerimonia di inaugurazione dell’opera sono intervenuti Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Claudia Colla, capo rappresentanza della Commissione europea a Milano, il parlamentare europeo Giorgio Gori, Maurizio Molinari, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, Gloria Zavatta, presidente di Cesvi, Andrii Kartysh, console generale d’Ucraina a Milano, Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega alle relazioni internazionali ed europee, Yaryna Grusha, scrittrice e giornalista.