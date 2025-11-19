Parlamento Ue: persecuzione religiosa, questa sera la sede di Bruxelles illuminata di rosso

Questa sera, 19 novembre, per la prima volta, anche il Parlamento europeo a Bruxelles sarà illuminato di rosso, come segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione sulla persecuzione religiosa. È la “Red week”, la settimana rossa, iniziativa lanciata dalla Fondazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” e che vede in questi giorni (dal 15 al 23 novembre) oltre 600 chiese illuminate in tutto il mondo e più di 100 eventi in Italia, Australia, Austria, Germania, Portogallo, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Irlanda, Svizzera, Ungheria, Canada, Messico e Colombia per ricordare il sacrificio di quanti testimoniano la fede fino al sangue. In Italia, questa sera, saranno illuminati Palazzo Chigi a Roma, Palazzo della Loggia a Brescia, e l’ultimo piano del Grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /