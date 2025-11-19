Disabilità: Vignanello, inaugurata “La Casa del Sole”, nuovo presidio di comunità dell’associazione Juppiter

(Foto Associazione Juppiter)

È stata inaugurata ieri a Vignanello “La Casa del Sole”, nuovo progetto dell’Associazione Juppiter destinato a diventare un ostello della gioventù gestito da ragazzi disabili e aperto ad attività rivolte ai giovani e all’intero territorio. L’iniziativa segna un ulteriore passo nel radicamento dell’associazione e l’impegno accanto alle persone con fragilità, creando spazi di autonomia, crescita e benessere. Alla festa di apertura hanno partecipato numerose autorità militari e civili, Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e anche i rappresentanti della Asl di Viterbo e della Regione Lazio. “Ringrazio Salvatore Regoli e l’Associazione Juppiter per aver creduto in questo luogo e per aver contribuito a trasformarlo in un punto vivo della nostra città”, le parole del sindaco di Vignanello, Federico Grattarola: “La ‘Casa del Sole’ potrà diventare un riferimento sociale e un’occasione di crescita per tutto il territorio, un luogo dove inclusione e partecipazione trovano una casa concreta”. Salvatore Regoli, presidente di Juppiter, ha sottolineato il valore simbolico dell’inaugurazione: “Oggi celebriamo 33 anni di impegno, idee e progetti che hanno sempre messo al centro le persone. Inaugurare la Casa del Sole proprio in questa ricorrenza rappresenta la continuità di un percorso che cresce e guarda al futuro con entusiasmo”. Regoli ha auspicato che il nuovo spazio diventi “una casa per i ragazzi e un punto di riferimento per l’intera comunità, un nuovo anello che contribuisce a formare una rete forte e solidale”.