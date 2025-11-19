Infanzia e adolescenza: Anci e Unicef Italia, in oltre 260 Comuni monumenti o edifici illuminati di blu per sensibilizzare sul tema dei diritti

Unicef Italia e Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) celebrano insieme, il 20 novembre, la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza con l’iniziativa “Go Blue” per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ad oggi oltre 260 Comuni – piccoli e grandi – hanno aderito all’iniziativa, tra cui i capoluoghi di provincia Arezzo, Bari, Benevento, Brescia, Carrara, Catania, Catanzaro, Como, Crotone, Fermo, Firenze, Iglesias, L’Aquila, La Spezia, Latina, Livorno, Lodi, Mantova, Messina, Napoli, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Treviso e Trieste.

L’iniziativa “Go Blue” è rivolta in particolare alle Amministrazioni comunali che sono invitate a illuminare di blu un monumento o un edificio significativo della propria città per richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sull’importanza di conoscere, diffondere e dare reale applicazione ai diritti sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 36 anni fa.

“La luce blu vuol essere un potente richiamo visivo alla necessità di garantire la piena attuazione dei diritti di ogni bambino, bambina e adolescente, in Italia e nel mondo”, ha dichiarato Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, sottolineando che “come Amministrazioni comunali abbiamo un ruolo insostituibile nel promuovere questi diritti a livello locale e sensibilizzare l’intera cittadinanza, per ribadire la volontà delle istituzioni di tradurre in azioni concrete i principi sanciti dalla Convenzione Onu. Ogni monumento illuminato sarà un segno tangibile che la nostra comunità si impegna per un futuro in cui i diritti dei minorenni siano pienamente riconosciuti e rispettati”.

“Gli amministratori locali sono per noi interlocutori prioritari nella promozione di politiche a favore dei minorenni”, ha evidenziato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, aggiungendo che “la proposta di illuminare di blu un monumento o un edificio è un invito a richiamare in maniera simbolica l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti e a ricordare l’indispensabile ruolo svolto dalle amministrazioni comunali nel promuovere la Convenzione On e i diritti in essa sanciti”.

L’iniziativa “Go Blue” rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolte ai Comuni, previste dal Programma Unicef “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”.

